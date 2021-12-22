Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Цирк за наши деньги»: мать Тепляковой рассказала о спровоцировавшей драку оценке дочери

Елизавета Потейчук
10:27 22.12.2021
Наталья заявила, что факультет «абсолютно необъективно» оценил знания Алисы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Вконтакте, ДТП и ЧП Москва и МО МСК
Читайте нас на:

Мать Алисы Тепляковой Наталья прокомментировала оценку знаний дочери, из-за которой завязалась драка отца девочки Евгения с завкафедрой психфака МГУ. Она рассказала «Звезде», что семья на данный момент ждет ответа от университета, так как, по ее мнению, преподаватели не смогли провести объективную оценку знаний дочери.

«Алисин декан озвучил, что ей поставили “неудовлетворительно”. При этом знания фрагментарные, но несистемные. Во-первых, у нее знания не фрагментарные, а это отдельный вопрос, а во-вторых, даже если бы у нее были фрагментарные знания, в этом случае у нее по учебному плану должна была быть оценка “3”», - заявила Наталья.

Более того, женщина отметила, что не знает, кто именно поставил оценку Алисе. Она добавила, что «с такой оценкой продолжать за наши деньги устраивать цирк нет смысла». Мать Тепляковой также пояснила, что вопрос дальнейшего обучения Алисы на психфаке МГУ - ее личное дело. А к ситуации с плохой оценкой и реакцией на нее отца Евгения, говорит Наталья, девочка отнеслась спокойно.

«Она, конечно, расстроилась, что ее не захотели оценивать, но она с детства знает, что есть огромное количество людей, которые в принципе не хотят ее оценивать, не считая, что она способна что-то освоить», - сказала женщина.

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений ранее рассказал о причинах драки, которая произошла в здании психфака МГУ. По словам мужчины, он намеревался попасть к дочери, которую заставили сдавать письменный экзамен, невзирая на запрет родителей. В свою очередь, факультет психологии МГУ пообещал студентке обеспечить ей комфортное пребывание в вузе, в частности, для системного образовательного процесса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:27 В стране и мире
Видео
«Цирк за наши деньги»: мать Тепляковой рассказала о спровоцировавшей драку оценке дочери
10:12 В стране и мире
Выплаты по ОСАГО пострадавшим в ДТП могут вырасти в четыре раза
10:04 В стране и мире
«Газпром» приостановил поставки по трубопроводу «Ямал - Европа»
08:49 Спорт
СМИ: НХЛ может не отпустить хоккеистов на Олимпиаду в Пекин
05:18 В стране и мире
СМИ: задержан вице-спикер Заксобрания Красноярского края
Популярное
Видео
Момент начала драки с фигуристом Соловьевым попал на видео
Врач рассказал, как не заразиться COVID-19 на корпоративе
Видео
Отец 9-летней студентки МГУ рассказал о причинах драки в университете
Видео
«У меня были галлюцинации»: виновник ДТП на Кутузовском проспекте о причинах аварии
В МГУ прокомментировали инцидент с отцом 9-летней студентки психфака Алисы Тепляковой
Видео
Российские конструкторы объяснили, почему Запад не может создать подлодки из титана
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.