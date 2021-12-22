«Цирк за наши деньги»: мать Тепляковой рассказала о спровоцировавшей драку оценке дочери

Мать Алисы Тепляковой Наталья прокомментировала оценку знаний дочери, из-за которой завязалась драка отца девочки Евгения с завкафедрой психфака МГУ. Она рассказала «Звезде», что семья на данный момент ждет ответа от университета, так как, по ее мнению, преподаватели не смогли провести объективную оценку знаний дочери.

«Алисин декан озвучил, что ей поставили “неудовлетворительно”. При этом знания фрагментарные, но несистемные. Во-первых, у нее знания не фрагментарные, а это отдельный вопрос, а во-вторых, даже если бы у нее были фрагментарные знания, в этом случае у нее по учебному плану должна была быть оценка “3”», - заявила Наталья.

Более того, женщина отметила, что не знает, кто именно поставил оценку Алисе. Она добавила, что «с такой оценкой продолжать за наши деньги устраивать цирк нет смысла». Мать Тепляковой также пояснила, что вопрос дальнейшего обучения Алисы на психфаке МГУ - ее личное дело. А к ситуации с плохой оценкой и реакцией на нее отца Евгения, говорит Наталья, девочка отнеслась спокойно.

«Она, конечно, расстроилась, что ее не захотели оценивать, но она с детства знает, что есть огромное количество людей, которые в принципе не хотят ее оценивать, не считая, что она способна что-то освоить», - сказала женщина.

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений ранее рассказал о причинах драки, которая произошла в здании психфака МГУ. По словам мужчины, он намеревался попасть к дочери, которую заставили сдавать письменный экзамен, невзирая на запрет родителей. В свою очередь, факультет психологии МГУ пообещал студентке обеспечить ей комфортное пребывание в вузе, в частности, для системного образовательного процесса.