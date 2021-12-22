В МГУ девятилетней Тепляковой пообещали комфортное пребывание
Ранее Евгений устроил потасовку в здании факультета психологии.
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
Факультет психологии МГУ пообещал девятилетней студентке Алисе Тепляковой обеспечить ей комфортное пребывание в вузе. Об этом заявили в пресс-службе психфака.
«Администрация факультета психологии обеспечит образовательный процесс и сделает все для комфортного пребывания студентки на территории факультета», - привел сообщение пресс-службы «360».
Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений ранее рассказал «Звезде» о причинах драки, которая произошла в здании психфака МГУ. По словам мужчины, он хотел попасть к дочери, которую заставили сдавать письменный экзамен вопреки запрету родителей.
Евгений Тепляков утверждал, что его дочь заставили сдавать письменный экзамен вопреки требованию родителей.