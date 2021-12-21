Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах избиения фигуриста Соловьева

Глава СК РФ Александр Бастрыкин отдал поручение доложить ему о всех обстоятельствах избиения фигуриста Дмитрия Соловьева в Москве.

Он также поручил руководству столичного управления Следственного комитета России ходатайствовать о передаче материалов полицейской проверки по инциденту в следственные органы. Соответствующая информация сообщается на сайте государственного органа.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев вступился за девушку, к которой приставали на улице трое молодых людей, и оказался избит в результате вспыхнувшего конфликта. Как позже стало известно, спортсмена госпитализировали с сотрясением мозга и ушибами.