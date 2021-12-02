В мире сделали более восьми миллиардов прививок от COVID-19

Число сделанных во всем мире прививок от коронавирусной инфекции превысило восемь миллиардов. Более половины из них приходится на Китай, Индию и США. В КНР более 2,30 миллиардов привитых жителей, в Индии - более 1,24 миллиарда, в Соединенных штатах - более 461 тысячи. Также отмечается, что в ряде государств началась уже ревакцинация граждан.

«Во всем мире было введено 8,03 миллиарда доз, и в настоящее время ежедневно вводится 32,61 миллиона доз», - сообщает Our World in Data.

Сейчас в мире существует как минимум 15 вакцин от коронавируса, среди них четыре - два «Спутника», «Эпиваккорона» и «Ковивак» - российских препарата, американский Pfizer и немецкий BioNTech. Помимо этого AstraZeneca, Sinopharm, Covaxin и Moderna и Johnson & Johnson.

Новый штамм коронавируса «омикрон» ВОЗ объявила угрозой для мира 26 ноября. Мнения экспертов касательно эффективности вакцины от нового вируса разделились. Еврокомиссия заявила, что необходимо две-три недели для изучения «омикрона». В это же время Британии заявили о результативности имеющихся препаратов против нового штамма, а в США сообщили, что «омикрон» сопротивляется действию вакцин, но, возможно, легче переносится.