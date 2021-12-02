Представительство Минобороны России откроется в столице Сербии в ближайшее время

Представительство Минобороны России откроется в Белграде в ближайшее время. Об этом на встрече с главой оборонного ведомства РФ Сергеем Шойгу заявил глава МВД Сербии Александ Вулин.

«Что касается представительства Министерства обороны (России. - Прим. ред.). Соглашение мы подписали и вот-вот ждем открытия представительства. Это уже технические вопросы», - отметил Вулин.

Также глава МВД Сербии отметил положительную динамику военного сотрудничества между двумя странами.

«Проводим совместные учения, и я действительно горжусь тем, что был маленькой частью этой огромной работы», - сказал Вулин.

Александр Вулин отметил и личный вклад Шойгу в этот процесс. По словам главы МВД Сербии, без участия министра обороны России тут бы ничего не получилось.

Ранее сообщалось, что Шойгу заявил о расширении военно-технического сотрудничества с Сербией.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров