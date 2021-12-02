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Шойгу встретился с главой МВД Сербии

12:42 02.12.2021
Один из поводов приезда главы МВД Сербии Вулина в Россию - выход его новой, написанной на русском языке книги - это повесть «Сошествие». Шойгу тепло поздравил его с этим событием.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с главой МВД Сербии Александром Вулиным в Москве. 

«Рад нашей новой встрече. С удовольствием принял ваше предложение провести переговоры. Нам всегда есть что обсудить с сербскими друзьями. Сотрудничество России и Сербии в последние годы приобрело динамичный и многоплановый характер», - сказал Шойгу.

Шойгу привел в пример подтверждения этого тезиса итоги недавней встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Вучича.

«Президенты наших стран договорились о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в различных областях, в том числе и в военной сфере», - сказал Шойгу.

Один из поводов поездки Вулина в Россию - выход его новой, написанной на русском языке, книги - это повесть «Сошествие». Сюжет рассказывает о трех боснийских сербах, оказавшихся в Заире в качестве наемников-легионеров.

Сергей Шойгу тепло поздравил Вулина с выходом его книги на русском языке. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин

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