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Шойгу заявил о расширении военно-технического сотрудничества с Сербией

12:43 02.12.2021
Шойгу добавил, что динамика развития военного сотрудничества между двумя странами во многом обусловлена отношениями лидеров России и Сербии. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России заявил, что Россия расширяет военно-техническое сотрудничество с Сербией.

«Мы продолжаем наше военное сотрудничество. Проводим совместные учения, их с каждым годом становится все больше. Программа нашего военного сотрудничества расширяется. Военно-техническое сотрудничество также осуществляется успешно», - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с главой МВД Сербии Александром Вулиным в Москве.

Шойгу добавил, что намеченная много лет назад программа сотрудничества реализуется поэтапно и своевременно, выдерживаются заранее оговоренные сроки и объемы.

Сергей Шойгу заявил, что дела, начатые с участием Вулина, когда он был главой оборонного ведомства Сербии, успешно завершаются при поддержке Минобороны России. Это, по словам Шойгу, служит серьезным фактором, укрепляющим обороноспособность Сербии. 

«Надеюсь, так будет и дальше», - заметил Шойгу. 

Шойгу добавил, что динамика развития военного сотрудничества между двумя странами во многом обусловлена отношениями лидеров России и Сербии. 

«Все это, безусловно, идет благодаря таким, на мой взгляд, очень конструктивным и фактически дружеским отношениям наших президентов. Здесь надо отдать должное, что в разное время у нас всегда, даже в самые сложные периоды, сверялись часы и наши руководители давали нам верное направление в развитии дальнейшего сотрудничества в военной и военно-технической сфере», - отметил Шойгу.

Шойгу выразил уверенность, что Вулин сделает все для развития двусторонних отношений. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин

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