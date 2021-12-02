Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Шойгу и глава МВД Сербии обсудили ситуацию на Балканах и международную безопасность

14:20 02.12.2021
Вулин поблагодарил российское руководство за поддержку Сербии на международной арене, а также за помощь в борьбе с пандемией COVID-19. Глава МВД Сербии подтвердил высокую эффективность российской вакцины «Спутник V». 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава МВД Сербии Александр Вулин обсудили ситуацию на Балканах и международную безопасность. 

Стороны обменялись мнениями по ключевой проблеме международной безопасности. Отдельное внимание было уделено ситуации в Европе, и прежде всего региону, где находится Сербия, - Балканам. 

Были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Была отмечена важность реализации достигнутых договоренностей в ходе недавней встречи президентов России и Сербии. 

Вулин поблагодарил российское руководство за поддержку Сербии на международной арене, а также за помощь в борьбе с пандемией COVID-19. Глава МВД Сербии подтвердил высокую эффективность российской вакцины «Спутник V». 

Шойгу, в свою очередь, поздравил Вулина с выходом на русском языке его книги «Сошествие». По словам российского министра, культурный обмен между двумя странами важен. 

Сама встреча прошла в дружественной и доверительной обстановке. Она подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее развитие сотрудничества. 

Также сообщается о предстоящем открытии представительства Минобороны России в сербской столице Белграде. По словам Вулина, это произойдет уже в ближайшее время. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:13 В стране и мире
В Кремле прокомментировали размещение «Бастионов» на острове Матуа
12:01 В стране и мире
Трассу Москва - Казань могут продлить до Монголии
11:23 Армия
Видео
«Защита от непрошеных гостей»: эксперт объяснил, зачем на Матуа развернули «Бастионы»
10:28 В стране и мире
Видео
ФСБ показала кадры допроса готовившего теракт в РФ агента разведки Украины
10:34 Армия
Видео
Могут вздохнуть спокойно: как прошла третья эвакуация из Афганистана самолетами МО РФ
Популярное
Видео
Лопатное побоище: кадры массовой драки дворников в центре Москвы
Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета во время съемок
Аллергия на холод: врач рассказала о проявлении необычного недуга
В ПФР назвали три категории россиян, которым увеличат пенсии
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.