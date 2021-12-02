Шойгу и глава МВД Сербии обсудили ситуацию на Балканах и международную безопасность

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава МВД Сербии Александр Вулин обсудили ситуацию на Балканах и международную безопасность.

Стороны обменялись мнениями по ключевой проблеме международной безопасности. Отдельное внимание было уделено ситуации в Европе, и прежде всего региону, где находится Сербия, - Балканам.

Были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Была отмечена важность реализации достигнутых договоренностей в ходе недавней встречи президентов России и Сербии.

Вулин поблагодарил российское руководство за поддержку Сербии на международной арене, а также за помощь в борьбе с пандемией COVID-19. Глава МВД Сербии подтвердил высокую эффективность российской вакцины «Спутник V».

Шойгу, в свою очередь, поздравил Вулина с выходом на русском языке его книги «Сошествие». По словам российского министра, культурный обмен между двумя странами важен.

Сама встреча прошла в дружественной и доверительной обстановке. Она подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее развитие сотрудничества.

Также сообщается о предстоящем открытии представительства Минобороны России в сербской столице Белграде. По словам Вулина, это произойдет уже в ближайшее время.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров