Путин заявил, что РФ и Сербия развивают сотрудничество в военной сфере

Москва и Белград развивают сотрудничество в военной сфере, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сербским коллегой Александаром Вучичем в Сочи.

«Мы регулярно проводим совместные учения, развиваем взаимодействие по линии силовых ведомств, министерств обороны, генеральных штабов. И это тоже, безусловно, идет на пользу странам», - сказал глава государства.

Путин отметил, что сербские военнослужащие проходят подготовку в военных вузах России. Он также подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются по всем направлениям, несмотря на пандемию.

Вучич в свою очередь поблагодарил российского лидера за поддержку Сербии, ее территориальной целостности и суверенитета. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Белграда на самом высоком уровне в истории. Также президент Сербии выразил слова соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе на шахте «Листвяжная».

Материл подготовил Андрей Аркадьев