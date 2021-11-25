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Путин заявил, что РФ и Сербия развивают сотрудничество в военной сфере

15:17 25.11.2021
Также российские власти ожидают, что премьер Сербии Ана Брнабич посетит Москву с визитом в декабре, добавил глава государства.
Путин заявил, что РФ и Сербия развивают сотрудничество в военной сфере
© Фото: Минобороны России
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Москва и Белград развивают сотрудничество в военной сфере, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сербским коллегой Александаром Вучичем в Сочи.

«Мы регулярно проводим совместные учения, развиваем взаимодействие по линии силовых ведомств, министерств обороны, генеральных штабов. И это тоже, безусловно, идет на пользу странам», - сказал глава государства.

Путин отметил, что сербские военнослужащие проходят подготовку в военных вузах России. Он также подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются по всем направлениям, несмотря на пандемию.

Вучич в свою очередь поблагодарил российского лидера за поддержку Сербии, ее территориальной целостности и суверенитета. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Белграда на самом высоком уровне в истории. Также президент Сербии выразил слова соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе на шахте «Листвяжная».

Материл подготовил Андрей Аркадьев

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