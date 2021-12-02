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Эволюцию жизни на Земле связали с колебаниями орбиты

Светлана Иванова
13:57 02.12.2021
Изменения орбиты, которые происходят каждые 405 тысяч лет, приводят к эволюционным всплескам новых видов. В частности, это актуально для кокколитофор.
Эволюцию жизни на Земле связали с колебаниями орбиты
© Фото: PIRO4D, Pixabay
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На развитие жизни на Земле могут влиять колебания орбиты планеты. К такому выводу пришли ученые в ходе соответствующего исследования.

Каждые 405 тысяч лет орбита Земли вытягивается и становится эллиптической на 5%, затем возвращается к исходным параметрам. В науке этот цикл получил название эксцентриситет орбиты. Группа специалистов во главе с палеоокеанографом Люком Бофортом из Французского национального центра научных исследований (CNRS) обратила внимание, что изменения орбиты приводят к эволюционным всплескам новых видов. В большей степени это относится к фотосинтезирующей разновидности (фитопланктона). Об этом сообщает Nature.

В ходе научной работы ученые исследовали кокколитофоры - одноклеточные водоросли, которые создают пластины известняка вокруг своих мягких тел. Авторы изучили девять миллионов кокколитов, образовавшихся за последние 2,8 миллиона лет в Тихом и Индийском океанах.

Оказалось, что при вытягивании орбиты нашей планеты на территориях, расположенных вокруг экватора, становились все более выраженными времена года. Смена сезонов способствовала возникновению большего разнообразия экологических ниш и, как следствие, активному появлению новых видов коккалитофор.

По мнению ученых, около 550 тысяч лет назад началась последняя эволюционная фаза, после чего возникли новые виды, гефирокапсы.

Авторы статьи подчеркивают, что микроводоросли имеют большое значение для круговорота питательных веществ на Земле, влияя в том числе на углеродный цикл. В результаты изменения в популяции этих организмов глобально влияют на всю планету.

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