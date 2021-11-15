Ученые развенчали гипотезу о древней метеоритной катастрофе на Земле

Внезапный резкий рост биоразнообразия в ордовикском периоде объясняется не интенсивной бомбардировкой обломками астероида, как считалось ранее, а другим процессом. Как считают ученые Копенгагенского университета, свою лепту в появление множества существо на планете внесло глобальное похолодание. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.

В ордовикский период, 469 миллионов лет назад, моря на Земле изобиловали трилобитами, брахиоподами и конодонтами. При этом морское биоразнообразие выросло в четыре раза за несколько миллионов лет. Одна из самых распространенных гипотез связывала феномен с интенсивной бомбардировкой метеоритами, которая произошла при разрушении астероида между Марсом и Юпитером.

По мнению сторонников этой версии, катастрофа поспособствовала выбросу в атмосфере огромного количества пыли и глобальному похолоданию, а из-за понижения температур и возникла вспышка биоразнообразия.

Однако, изучив окаменелости древних осадочных слоев морского дна в Стейнсоддене на юге Норвегии, исследователи пришли к выводу, похолодание случилось за 600 тысяч лет до космической катастрофы.

Из-за низких температур на планете стали формироваться ледяные шапки, которые могли изменить такие параметры, как наклон, вращение и конфигурацию самой орбиты Земли вокруг Солнца. В результате на планете на длительный период установился более холодный климат, что привело к расцвету морских видов.

Космическая катастрофа, напротив, привела к стагнации биоразнообразия. Пыль, блокирующая солнечный свет, стала причиной нарушения фотосинтетических процессов и ухудшения условия обитания для живых существ.