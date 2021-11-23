NASA: ни один из известных астероидов не угрожает Земле в ближайшие 100 лет

Ни один из астероидов, к настоящему времени известных науке, не представляет угрозы для нашей планеты в ближайшую сотню лет. Такое заявление сделал заместитель руководителя NASA Томас Зурбухен.

Тем не менее, по словам специалиста, сегодня ученые открыли лишь около 40% от общего предполагаемого числа такого рода космических объектов размером больше 140 метров. Большую часть астероидов, согласно замечанию Зурбухена, только предстоит обнаружить.

До этого NASA объявило о намерении произвести запуск космического зонда DART к астероиду Диморф. Как пишет РИА Новости, в ходе запланированного на среду полета небольшой корабль должен будет врезаться в космическое тело, чтобы испытать технологию защиты Земли от возможного столкновения с астероидом в будущем.

Ранее физик сообщил, что число объектов, представляющих отдаленную потенциальную опасность для планеты и способных вызвать региональную или глобальную катастрофу на Земле, составляет примерно 23-24 тысячи. Орбиты таких объектов пересекаются с Земной, а их размеры достаточно велики, чтобы принести значительный вред.