Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

NASA: ни один из известных астероидов не угрожает Земле в ближайшие 100 лет

Анна Берестовая
05:48 23.11.2021
В NASA заявили, что известные ученым астероиды не станут угрозой для Земли еще минимум век.
NASA: ни один из известных астероидов не угрожает Земле в ближайшие 100 лет
© Фото: NASA JPL-Caltech Globallookpress
Читайте нас на:

Ни один из астероидов, к настоящему времени известных науке, не представляет угрозы для нашей планеты в ближайшую сотню лет. Такое заявление сделал заместитель руководителя NASA Томас Зурбухен.

Тем не менее, по словам специалиста, сегодня ученые открыли лишь около 40% от общего предполагаемого числа такого рода космических объектов размером больше 140 метров. Большую часть астероидов, согласно замечанию Зурбухена, только предстоит обнаружить.

До этого NASA объявило о намерении произвести запуск космического зонда DART к астероиду Диморф. Как пишет РИА Новости, в ходе запланированного на среду полета небольшой корабль должен будет врезаться в космическое тело, чтобы испытать технологию защиты Земли от возможного столкновения с астероидом в будущем.

Ранее физик сообщил, что число объектов, представляющих отдаленную потенциальную опасность для планеты и способных вызвать региональную или глобальную катастрофу на Земле, составляет примерно 23-24 тысячи. Орбиты таких объектов пересекаются с Земной, а их размеры достаточно велики, чтобы принести значительный вред.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.