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Блинкен сообщил, что новых встреч Байдена и Путина пока не планируется

Алиса Кононенко
22:21 21.12.2021
По словам госсекретаря США, переговоры двух лидеров должны идти на фоне деэскалации ситуации.
Блинкен сообщил, что новых встреч Байдена и Путина пока не планируется
© Фото: Adam Schultz Keystone Press Agency Globallookpress
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Новых встреч президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным пока не планируется, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы хотим, чтобы Россия снизила напряженность, отведя войска от границы с Украиной. Гораздо более подобающим является ведение переговоров в таких условиях, нежели когда продолжается рост напряженности», - заявил Блинкен на пресс-конференции.

Также госсекретарь США посчитал, что в предложениях России по вопросам гарантий безопасности имеются пункты, которые «очевидно неприемлемы» для Штатов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию не устроит, если западные партнеры захотят «заболтать» переговоры по предложениям о гарантиях безопасности.

Ранее Москва представила проект договора, в котором Вашингтону предлагается взять на себя обязательство не создавать военные базы в странах бывшего СССР, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

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