Блинкен заявил о «неподходящих для США» пунктах в предложениях РФ по безопасности

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в предложениях России по вопросам гарантий безопасности имеются пункты, которые «очевидно неприемлемы» для Штатов.

«Некоторые из предложений явно не подходят», - сказал Блинкен во время брифинга в Госдепе.

При этом он отметил, что в российских предложениях есть моменты, по которым Штаты видят смысл вести диалог.

Также госсекретарь рассказал, что США планируют организовать с Россией контакты по безопасности сразу после Нового года в рамках НАТО и ОБСЕ. При этом планов организовывать новый саммит Россия-США у Белого дома нет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает получить от стран Запада ясный и исчерпывающий ответ на вопросы по гарантиям безопасности. Москва направила соответствующие предложения в Брюссель и Вашингтон.