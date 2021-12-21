Тимошенко посоветовала Порошенко не бежать из страны

Петру Порошенко ни в коем случае не стоит бежать из страны в связи с подозрениями в государственной измене. Такой совет экс-президенту Украины дала бывшая премьер-министр страны, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Она напомнила, что сама оказывалась в схожей ситуации и проходила подобного рода «политические репрессии». Тимошенко заметила, что, основываясь на ее опыте, в случае уверенности в собственной правоте стоит оставаться дома, проходить все суды и доказывать свою невиновность.

«Если внутри чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле», - заявила она.

Вторым ее советом стало не сдаваться, несмотря на решения «неправосудных» судов. В случае необходимости она рекомендовала делать процесс как можно более публичным и обращаться в ЕСПЧ и иные инстанции.

«Я советую Петру Алексеевичу набраться мужества», - цитирует ее «Украина24».

Ранее Петру Порошенко были на официальном уровне предъявлены обвинения в государственной измене. Данная новость была оглашена в момент, когда экс-президент покинул Украину для совершения дипломатического турне.