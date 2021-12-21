Адвокат Порошенко заявил, что его клиент не пойдет на допрос по делу о госизмене

Бывший украинский лидер Петр Порошенко не намерен появляться на допросе по делу о государственной измене, который назначен на 23 декабря. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков.

Защитник политика обозначил, что не видит причин, по которым его клиенту стоило бы пойти на допрос. Новиков также отметил, что повестки, составленные на имя экс-президента, были выписаны с нарушениями.

«Обе повестки, и та, которую пытались вручить в пятницу, и та, которую сегодня засунули ему в калитку, они выписаны неправильным способом», - заявил он в эфире телеканала «UA:Первый».

Ранее бывшему главе Украины было предъявлено официальное обвинение в совершении госизмены. Порошенко заподозрили в том, что он якобы под давлением российской стороны способствовал заключению контрактов на поставку угля из Донбасса.