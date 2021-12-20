Часть похищенных из банка в Ачинске денег нашли в тайнике

В ходе расследования дела о похищении денег из одного из банков города Ачинска полицейские обнаружили тайник, в котором хранилась часть похищенной суммы. Также для возмещения нанесенного ущерба полиция изъяла автомобиль, который принадлежал фигуранту уголовного дела. Об этом сообщили в МВД РФ.

«При проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями и сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято два миллиона рублей. Также в ходе обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников обнаружено более 180 тысяч рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в Ачинске было совершено присвоение крупной суммы средств, принадлежащих финансовой организации. Как установили полицейские, к похищению денег оказалась причастна женщина, работавшая в данной организации кассиром. Подозреваемая и ее муж впоследствии были задержаны.