Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кассир банка скрылась, похитив более 20 млн рублей в Ачинске

Анна Берестовая
01:20 09.12.2021
Кассир банка в Красноярском крае скрылась с валютой на сумму свыше 20 миллионов рублей.
Кассир банка скрылась, похитив более 20 млн рублей в Ачинске
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

В городе Ачинске Красноярского края было совершено присвоение крупной суммы средств, принадлежащих финансовой организации. Как установили полицейские, к похищению денег оказалась причастна женщина, работавшая в данной организации кассиром.

В настоящее время подозреваемая находится в розыске. Согласно сообщению матери возможной преступницы, в настоящий момент женщина пропала.

Согласно сведениям главного управления МВД по региону, у финансового учреждения были украдены 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов, а также 49,2 тысячи евро. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание до 10 лет тюремного заключения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:15 В стране и мире
В Пентагоне понадеялись, что Киев будет применять Javelin только для самообороны
23:01 В стране и мире
Генпрокуратура предложила ограничить замену уголовных сроков мелким коррупционерам штрафами
22:40 Спорт
Шесть голов на двоих: «Зенит» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов
22:05 В стране и мире
Росавиация рекомендует запретить полеты самолетов с наличием снега на них
20:40 В стране и мире
Путин сообщил о разработке программы, поддерживающей научную деятельность
Популярное
В Роскосмосе назвали стоимость посещения Восточного
Генпрокуратура предложила ограничить замену уголовных сроков мелким коррупционерам штрафами
Видео
Российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем
Видео
Эксперт рассказал, как туристы на орбите помогут сделать следующий шаг в космонавтике
В Кремле рассказали о шутках в диалоге Путина и Байдена
Кремль: Путин в беседе с Байденом затронул недавние учения НАТО в Черном море
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.