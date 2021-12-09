В стране и мире Кассир банка скрылась, похитив более 20 млн рублей в Ачинске Анна Берестовая Кассир банка в Красноярском крае скрылась с валютой на сумму свыше 20 миллионов рублей. © Фото: pexels.com Читайте нас на: В городе Ачинске Красноярского края было совершено присвоение крупной суммы средств, принадлежащих финансовой организации. Как установили полицейские, к похищению денег оказалась причастна женщина, работавшая в данной организации кассиром. В настоящее время подозреваемая находится в розыске. Согласно сообщению матери возможной преступницы, в настоящий момент женщина пропала. Согласно сведениям главного управления МВД по региону, у финансового учреждения были украдены 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов, а также 49,2 тысячи евро. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание до 10 лет тюремного заключения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика