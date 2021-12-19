Задержан муж подозреваемой в многомиллионном хищении кассирши из Ачинска

Правоохранители в ходе расследования уголовного дела о присвоении крупной суммы в одном из банков в Ачинске установили, что муж подозреваемый кассирши также является причастным к преступлению, сотрудники полиции задержали мужчину, его поместили в изолятор временного содержания.

«Следователем МО МВД России «Ачинский» Красноярского края установлено, что к преступлению причастен 30-летний супруг фигурантки...Сегодня судьей Ачинского городского суда удовлетворено ходатайство следователя, и мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 21 день, до 7 февраля 2022 года», - сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

Пропажа 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро обнаружилась на прошлой неделе в одном из кредитно-кассовых офисов Красноярского края. При этом вместе с деньгами исчезла и кассир, на которую сразу пало подозрение.

Позже стало известно, что подозреваемая в совершении этого преступления добровольно явилась в отдел полиции. Женщина заявила, что стала жертвой вымогателей, которые ей угрожали. Впоследствии ее заключили под стражу на 1 месяц и 24 дня.