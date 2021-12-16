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Подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей кассир из Ачинска арестована почти на два месяца

Ян Брацкий
09:13 16.12.2021
Явившаяся с повинной в полицию девушка заявила, что стала жертвой вымогателей, которые ей угрожали.
Подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей кассир из Ачинска арестована почти на два месяца
© Фото: МВД РФ
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Ачинский городской суд избрал меру пресечения кассиру, которая подозревается в присвоении более 20 миллионов рублей одного из банков в Красноярском крае.

«Сегодня в Ачинском городском суде состоялось судебное заседание, на котором решался вопрос о мере пресечения местной жительнице,  которая подозревается в присвоении крупной суммы, принадлежавшей банку. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 24 дня», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пропажа 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро обнаружилась на прошлой неделе в одном из кредитно-кассовых офисов Красноярского края. При этом вместе с деньгами исчезла и кассир, на которую сразу пало подозрение.  

В тот же день мать девушки сообщила о пропаже своей дочери. Правоохранительные органы приступили к поискам и завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Четырнадцатого декабря, стало известно, что подозреваемая в совершении этого преступления добровольно явилась в отдел полиции. Женщина заявила, что стала жертвой вымогателей, которые ей угрожали. Оперативники сейчас проверяют достоверность ее показаний.

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