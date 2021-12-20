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В Минобороны показали кадры первого применения «Ориона» по воздушной цели в Крыму

16:24 20.12.2021
«Орион» поразил наземные мишени и беспилотник вертолетного типа, имитирующий маневрирующую воздушную цель.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На одном из крымских полигонов прошли испытания новейшего российского ударного беспилотника «Орион», в ходе которых его впервые задействовали в боевом применении по воздушной цели. Кадры испытаний беспилотного летательного аппарата публикует Минобороны России.

© Минобороны России

Ранее начальник беспилотной авиации РФ генерал-майор Александр Новиков заявил, что БПЛА «Орион» способны в случае столкновения противостоять турецким беспилотникам Bayraktar.

В ноябре генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков на выставке Dubai Airshow 2021 в ОАЭ отметил, что группой ударных беспилотников «Орион-Э» в дальнейшем сможет управлять всего один оператор. На этой выставке первый раз на Ближнем Востоке был продемонстрирован полноразмерный макет этого аппарата.

До этого сообщалось, что беспилотник «Орион» можно оснастить спутниковым терминалом, который позволит управлять аппаратом из любой точки мира.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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