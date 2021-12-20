В Минобороны показали кадры первого применения «Ориона» по воздушной цели в Крыму
«Орион» поразил наземные мишени и беспилотник вертолетного типа, имитирующий маневрирующую воздушную цель.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
На одном из крымских полигонов прошли испытания новейшего российского ударного беспилотника «Орион», в ходе которых его впервые задействовали в боевом применении по воздушной цели. Кадры испытаний беспилотного летательного аппарата публикует Минобороны России.
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