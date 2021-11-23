Группой ударных беспилотников «Орион-Э» сможет управлять всего один оператор
Генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков впервые представил высоким гостям рабочее место оператора БЛА нового поколения (АРМ). Он сделал это на Международной выставке Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах.
Это следующий шаг в автономизации российских беспилотников и одно из ключевых направлений дальнейшей модернизации комплекса «Орион-Э».
«Если для дистанционно управляемых БЛА нужно два оператора, для автоматически управляемых - один, то для полуавтономных беспилотников можно ожидать, что один оператор сможет управлять группой», - сообщил Богатиков.
Ранее сообщалось, что Россия представила систему управления роем беспилотников на Международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах.
Кроме этого, на этой выставке первый раз на Ближнем Востоке был продемонстрирован полноразмерный макет беспилотника большой продолжительности полета «Орион-Э». Он был представлен в разведывательно-ударном варианте и со спутниковой системой связи. Она позволит значительно увеличить радиус действия беспилотника и получать данные с него практически в любой точке мира.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Дмитрий Долгов.