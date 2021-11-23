ОПК Группой ударных беспилотников «Орион-Э» сможет управлять всего один оператор Для дистанционно управляемых БЛА нужно два оператора, для автоматически управляемых - один, отметил генеральный директор АО «Кронштадт». © Фото: АО «Кронштадт» Читайте нас на: Генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков впервые представил высоким гостям рабочее место оператора БЛА нового поколения (АРМ). Он сделал это на Международной выставке Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах. Это следующий шаг в автономизации российских беспилотников и одно из ключевых направлений дальнейшей модернизации комплекса «Орион-Э». «Если для дистанционно управляемых БЛА нужно два оператора, для автоматически управляемых - один, то для полуавтономных беспилотников можно ожидать, что один оператор сможет управлять группой», - сообщил Богатиков. Ранее сообщалось, что Россия представила систему управления роем беспилотников на Международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме этого, на этой выставке первый раз на Ближнем Востоке был продемонстрирован полноразмерный макет беспилотника большой продолжительности полета «Орион-Э». Он был представлен в разведывательно-ударном варианте и со спутниковой системой связи. Она позволит значительно увеличить радиус действия беспилотника и получать данные с него практически в любой точке мира. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Дмитрий Долгов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика