Начальник беспилотной авиации РФ заявил, что «Орион» сможет справиться с Bayraktar

Российские разведывательно-ударные БпЛА «Орион» способны в случае столкновения противостоять турецким беспилотникам Bayraktar. Об этом сообщил начальник беспилотной авиации РФ генерал-майор Александр Новиков.

«Не только Bayraktar», - добавил он в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Новиков уточнил, что дроны производства РФ могут справиться не только с Bayraktar, но и с любыми беспилотными летательными аппаратами.

Ранее сообщалось, что в России планируют в текущем году вывести на внешний рынок беспилотник «Орион-Э», по вопросу поставки которого было начато более десяти контрактных переговоров. Решение об экспорте БпЛА было принято в связи с ростом интереса иностранных партнеров к российским беспилотным летательным аппаратам.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов