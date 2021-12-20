Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Начальник беспилотной авиации РФ заявил, что «Орион» сможет справиться с Bayraktar

01:18 20.12.2021
В российской армии подтвердили способность беспилотника «Орион» справиться с дроном Bayraktar.
Начальник беспилотной авиации РФ заявил, что «Орион» сможет справиться с Bayraktar
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Читайте нас на:

Российские разведывательно-ударные БпЛА «Орион» способны в случае столкновения противостоять турецким беспилотникам Bayraktar. Об этом сообщил начальник беспилотной авиации РФ генерал-майор Александр Новиков.

«Не только Bayraktar», - добавил он в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Новиков уточнил, что дроны производства РФ могут справиться не только с Bayraktar, но и с любыми беспилотными летательными аппаратами.

Ранее сообщалось, что в России планируют в текущем году вывести на внешний рынок беспилотник «Орион-Э», по вопросу поставки которого было начато более десяти контрактных переговоров. Решение об экспорте БпЛА было принято в связи  с ростом интереса иностранных партнеров к российским беспилотным летательным аппаратам.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:38 Армия
«Змейка», «косогор» и учебные стрельбы: в Армении началась подготовка экипажей ЮВО к «Танковому биатлону»
01:18 Армия
Начальник беспилотной авиации РФ заявил, что «Орион» сможет справиться с Bayraktar
00:20 Армия
У границ РФ зафиксировали 35 самолетов-разведчиков за неделю
23:17 В стране и мире
В Москве задержали подозреваемого в убийстве двух женщин
22:29 В стране и мире
Видео
Тела двух женщин обнаружены в квартире жилого дома в Москве
Популярное
Видео
Путин поздравил россиян с Днем работника органов безопасности
Видео
Российские конструкторы объяснили, почему Запад не может создать подлодки из титана
Видео
Матрешка с минами и торпедами: конструктор показал уникальную подлодку с субмариной внутри
Видео
«Весь класс доводит»: отец одноклассника получившего пощечину от учительницы мальчика об инциденте
Третье подряд испытание американской гиперзвуковой ракеты завершилось провалом
Мясников рассказал, чего категорически нельзя делать при коронавирусе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.