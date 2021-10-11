Новейшим ударным беспилотником «Орион» можно будет управлять из любой точки мира

Новейший беспилотник «Орион» можно оснастить спутниковым терминалом, который позволит управлять аппаратом из любой точки мира. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора АО «Кронштадт» Сергея Богатикова.

«По желанию заказчика на этот БЛА возможно установить спутниковый терминал, который позволит управлять аппаратом и получать информацию с него из любой точки мира», - приводит агентство его слова.

Ранее в интервью «Звезде» на военно-техническом форуме «Армия-2021» Богатиков сообщил, что «Кронштадт» создает единую систему управления для вертолетов и самолетов.

Он добавил, что на форуме компания представила новую модификацию беспилотника «Орион» - «Орион-С» со спутниковым терминалом, который обеспечивает радиус действия этого комплекса до полутора тысяч километров.