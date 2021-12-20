В Кремле заявили, что размещение вооружений у границ РФ потребует принятия шагов для балансировки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности разместить на территории страны российское ядерное оружие. По словам представителя Кремля, размещение различных видов вооружения у российских границ потребует принятия шагов для балансировки ситуации.
«Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружения у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов, с тем чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты», - сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что Лукашенко готов разместить на территории Белоруссии ядерное вооружение, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление белорусского лидера, сказал, что главу альянса, который допустил размещение этого типа вооружений в Польше, заставляют быть запредельно агрессивным. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, не исключил появления ядерного оружия в Восточной Европе. С его слов, такой сценарий возможен, если Германия не захочет предоставлять для этих целей свои территории.