В стране и мире В Кремле заявили, что размещение вооружений у границ РФ потребует принятия шагов для балансировки Елизавета Потейчук Пресс-секретарь президента также отметил, что в принятии соответствующих мер к ситуации возможны «самые разные варианты». © Фото: MOD Russia, Globallookpress Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности разместить на территории страны российское ядерное оружие. По словам представителя Кремля, размещение различных видов вооружения у российских границ потребует принятия шагов для балансировки ситуации. «Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружения у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов, с тем чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты», - сказал Песков журналистам. Ранее сообщалось, что Лукашенко готов разместить на территории Белоруссии ядерное вооружение, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление белорусского лидера, сказал, что главу альянса, который допустил размещение этого типа вооружений в Польше, заставляют быть запредельно агрессивным. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, не исключил появления ядерного оружия в Восточной Европе. С его слов, такой сценарий возможен, если Германия не захочет предоставлять для этих целей свои территории. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика