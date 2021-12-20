Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: Байден поручил противодействовать «вторжению» России на Украину

Елизавета Потейчук
12:33 20.12.2021
В прессе отмечается, что новые санкции, которые могут ввести против РФ, «выйдут за рамки» мер, принятых в 2014 году.
СМИ: Байден поручил противодействовать «вторжению» России на Украину
© Фото: Yuri Gripas, CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

По данным СМИ, президент США Джо Байден поручил американской администрации в течение четырех недель предотвратить «вторжение на Украину» со стороны России. В прессе также отмечается, что глава Белого дома принял такое решение, чтобы не допустить повторение ошибок допущенных Вашингтоном и Европой в 2014 году во время присвоения территории Крыма Россией.

«Байден приказал команде советника по национальной безопасности использовать все инструменты, чтобы попытаться сдержать президента России Владимира Путина, пока существует риск вторжения на Украину через несколько месяцев», - рассказал высокопоставленный американский чиновник, слова которого приводит телеканал CNN.

Ранее в МИД РФ заявили об отсутствии агрессивных намерений у России по отношению к Украине. Официальный представитель внешнедипломатического ведомства Мария Захарова напомнила, что на суверенной территории Россия может перемещать воинские соединения по своему усмотрению.

Более того, начальник Генштаба ВС РФ заявил, что силовые провокации Украины в Донбассе будут пресекаться. По словам Валерия Герасимова, информация о якобы подготовке Россией вторжения на Украину является ложью. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия не собирается ни на кого нападать. Представитель Кремля ответил, что у РФ есть свои «красные линии» и озабоченности. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:35 Спорт
Видео
Эксперт назвал фаворита на хоккейное золото при отказе НХЛ от участия в ОИ
10:02 В стране и мире
В МИД заявили, что РФ еще не решила, будет ли отказываться от моратория на РСМД в Европе
08:50 В стране и мире
В РФ ответили на обещание Польши остановить «Северный поток - 2»
07:45 В стране и мире
Видео
Суд установил виновность экс-главы Госстройнадзора Кузбасса по делу «Зимней вишни»
02:09 В стране и мире
Сбежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийствах мигрантов
Популярное
Отец застреленного оператора считает актера Болдуина причастным к смерти дочери
Суд продлил арест подозреваемым в избиении мужчины в московском метро
Видео
Российские конструкторы объяснили, почему Запад не может создать подлодки из титана
Видео
Путин поздравил россиян с Днем работника органов безопасности
Видео
«Весь класс доводит»: отец одноклассника получившего пощечину от учительницы мальчика об инциденте
Видео
Матрешка с минами и торпедами: конструктор показал уникальную подлодку с субмариной внутри
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.