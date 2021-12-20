СМИ: Байден поручил противодействовать «вторжению» России на Украину

По данным СМИ, президент США Джо Байден поручил американской администрации в течение четырех недель предотвратить «вторжение на Украину» со стороны России. В прессе также отмечается, что глава Белого дома принял такое решение, чтобы не допустить повторение ошибок допущенных Вашингтоном и Европой в 2014 году во время присвоения территории Крыма Россией.

«Байден приказал команде советника по национальной безопасности использовать все инструменты, чтобы попытаться сдержать президента России Владимира Путина, пока существует риск вторжения на Украину через несколько месяцев», - рассказал высокопоставленный американский чиновник, слова которого приводит телеканал CNN.

Ранее в МИД РФ заявили об отсутствии агрессивных намерений у России по отношению к Украине. Официальный представитель внешнедипломатического ведомства Мария Захарова напомнила, что на суверенной территории Россия может перемещать воинские соединения по своему усмотрению.

Более того, начальник Генштаба ВС РФ заявил, что силовые провокации Украины в Донбассе будут пресекаться. По словам Валерия Герасимова, информация о якобы подготовке Россией вторжения на Украину является ложью. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия не собирается ни на кого нападать. Представитель Кремля ответил, что у РФ есть свои «красные линии» и озабоченности.