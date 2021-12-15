В МИД РФ заявили об отсутствии агрессивных намерений у РФ по отношению к Украине

У России нет агрессивных намерений по отношению к Украине, заявление по итогам встречи глав МИД G7 в этом ключе выглядит неконструктивно. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, ничего конструктивного в заявлении нет - «все тот же набор избитых тезисов, клише, обвинений, которые нанизаны на совершенно ложный посыл о неких военных приготовлениях России по отношению к Украине».

Захарова напомнила, что на суверенной территории Россия может перемещать воинские соединения по своему усмотрению. Она подчеркнула, что никаких агрессивных намерений у РФ по отношению к Украине нет.

Ранее в Госдепартаменте США призвали Украину и Россию к переговорам. Высопоставленный представитель ведомства заявила, что в противном случае это повлечет за собой «огромные последствия и серьезные издержки, и G7 абсолютно едина в этом».