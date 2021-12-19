Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Австрии

Российская сборная по биатлону заняла первое место в смешанной эстафете на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Наши спортсмены показали время 1 час 5 минут 58,5 секунды, использовав шесть дополнительных патронов на восьми огневых рубежах.

В составе российской команды выступали: Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Максим Цветков.

Второе место досталось норвежским спортсменам (+54,8; 8). Третья заняли биатлонисты из Италии (+1.26,5; 9).

Третий этап Кубка IBU завершится сегодня, 19 декабря, одиночной смешанной эстафетой. Начало гонки запланировано на 15:30 мск.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебро в гонке преследования на дистанции 12,5 км на четвертом этапе Кубка мира во французском Анси. Перед этим женская сборная РФ по биатлону заняла второе место в эстафете этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.