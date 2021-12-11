Спорт Женская сборная РФ по биатлону завоевала серебро этапа КМ в Австрии Алексей Курильченко Первое место заняла сборная Швеции, обойдя российскую команду на полминуты. © Фото: Александр Вильф, РИА Новости Читайте нас на: Женская сборная по биатлону завоевала второе место в эстафете этапа Кубка мира, которых проходит в австрийском Хохфильцене. Россиянки уступили лидеру гонки - команде Швеции - 29,1 секунды. За российскую сборную выступили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова. Шведская сборная прошла эстафету с результатом 1:13.52,5. На третьем месте оказалась команда Франции. Ранее в Хохфильцене прошла гонка преследования среди мужчин. Три призовых места заняли французские спортсмены. Лучшим российским спортсменом стал Василий Томшин - он занял десятое место. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика