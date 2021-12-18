Спорт Латыпов стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону во Франции Анна Назайкина Россиянин отстал от одержавшего победу французского спортсмена на 16,1 секунды. © Фото: Александр Вильф, РИА Новости Читайте нас на: Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебро в гонке преследования на дистанции 12,5 км на четвертом этапе Кубка мира. Соревнования проходят во французском Анси. Золото взял французский спортсмен Кентен Фийон-Майе. Ему удалось преодолеть дистанцию за 30 минут и 58,3 секунды и не допустить при этом ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Россиянин отстал от лидера на 16,1 секунды и промахнулся дважды. Третьим пришел биатлонист из Норвегии Ветле Шостад Кристиансен. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика