Врач рассказал, как отличить похмелье от отравления алкоголем

Затяжные новогодние праздники для многих россиян заканчиваются тяжелым похмельем. Как отличить его от банального отравления алкоголем и что нельзя делать ни в коем случае «Звезде» рассказал нарколог Олег Стеценко.

«Постинтоксикационный синдром встречается у молодых людей, у которых еще не сформирован похмельный синдром. Человек просто много выпил и организм не успел все переварить. С утра возникают неприятные ощущения. Как правило, они хорошо купируются горячим душем, чашкой кофе, можно поесть жирного супа или выпить бутылку кефира», - отметил нарколог.

Если прием алкоголя не носит систематического характера, то принятых мер бывает достаточно, чтобы быстро восстановить работоспособность. Похмельный синдром - более тяжелое состояние, характерное для выпивающих со стажем, добавил врач.

«Это уже вторая стадия алкоголизма, когда утрачивается рвотный рефлекс на передозировку, а вот с утра рвоты бывают. Это уже панкреатит. Ничего хорошего в этой рвоте нет, ее нельзя вызывать или стимулировать. Слизистая вся отечная, рвота чревата возникновением кровотечений. Единственный доступный способ снять это состояние - выпить снова. Человеку становится лучше. Это работает год - два, а потом начинается ухудшение состояния и человек пьет не для веселья, а чтобы просто нормально себя чувствовать», - рассказал Олег Стеценко.

По его словам, такие ситуации ведут к хроническим запоям и заканчиваются либо гибелью пациента, либо его госпитализацией после очередного обострения.

Врач предостерег россиян от употребления классических народных средств от похмелья. Активированный уголь, например, на утро после бурного застолья абсорбирует драгоценную жидкость, которую пораженная слизистая и без того не в состоянии впитывать. По той же причине нельзя пить рассол. Специи в его составе обожгут пострадавшие пищевод и желудок. Главным средством от похмелья врач-нарколог назвал здоровый образ жизни и умеренность во всем.