Врач назвал единственный способ избежать похмелья

Специалист по заболеваниям печени Алексей Буеверов рассказал о единственном способе избежать похмелья.

«Избежать похмелья можно лишь в случае, если вы не превысите свою индивидуальную дозу. Если хорошо закусывать (не только жирным), то страданий утром будет меньше», - подчеркнул Буеров в беседе с «АиФ».

Также врач рекомендовал избегать алкоголь с избытком высших спиртов. К таким напиткам относятся дешевые вина в коробках и плохо перегнанный самогон, а не водка или коньяк.

По словам Буеверова, отсутствие похмелья после распития спиртного это негативный сигнал, который может свидетельствовать о развитии первой стадии алкоголизма.

Ранее врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский назвал лучшие для избавления от похмелья безалкогольные напитки. По словам специалиста, лучше всего улучшает самочувствие чистая вода. Эффективны также будут напитки, восполняющие дефицит водорастворимых витаминов и минералов.