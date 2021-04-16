Не вызывает похмелья: новосибирские ученые изобрели особенную водку
Группа новосибирских ученых получила патент на способ производства водки, которая не вызывает похмелья. Об этом заявил председатель совета директоров компании «Доминанта» Николай Баранов.
Сообщается, что патент изобретателям был выдан в марте. Новый способ позволяет снизить токсическое и постинтоксикационное воздействие водки на 18-20% при практически полном сохранении эйфорического эффекта, а также на 20-33% уменьшить скорость формирования алкогольной зависимости.
«Нам с учеными из Якутска и новосибирских институтов удалось получать из ягеля достаточно усваиваемую часть, которая организмом будет восприниматься. Он является транспортом для определенных веществ, выступает как сорбент для различных соединений», - передает РИА Новости слова ученого.
Выяснилось, что экстракт этого лишайника можно использовать при производстве водки - его вводят в сорокаградусную водно-этанольную смесь в соотношении от 1:150 до 1:200. Этот метод уже успешно опробован на крысах. Однако речь пока идет только о лабораторных исследованиях.
«От лабораторного образца до чего-то серьезного - большой путь. Постепенно, если у нас объемы переработки того же ягеля будут больше, наверное, начнем разговор с производителями вино-водочной продукции. Возможно, им будет это интересно», - отметил Баранов.
Он добавил, что, несмотря на все, беспохмельной водки все же не бывает: прием алкоголя в любом случае вызывает отравление организма. Однако в связи с тем, что люди все равно употребляют спиртное, специалисты продолжают разработку компонентов, уменьшающих токсичность алкоголя.