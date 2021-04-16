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Не вызывает похмелья: новосибирские ученые изобрели особенную водку

Алена Миронова
13:53 16.04.2021
Группа сибирских ученых получила патент на «беспохмельную» водку.
Не вызывает похмелья: новосибирские ученые изобрели особенную водку
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Группа новосибирских ученых получила патент на способ производства водки, которая не вызывает похмелья. Об этом заявил председатель совета директоров компании «Доминанта» Николай Баранов.

Сообщается, что патент изобретателям был выдан в марте. Новый способ позволяет снизить токсическое и постинтоксикационное воздействие водки на 18-20% при практически полном сохранении эйфорического эффекта, а также на 20-33% уменьшить скорость формирования алкогольной зависимости.

«Нам с учеными из Якутска и новосибирских институтов удалось получать из ягеля достаточно усваиваемую часть, которая организмом будет восприниматься. Он является транспортом для определенных веществ, выступает как сорбент для различных соединений», - передает РИА Новости слова ученого.

Выяснилось, что экстракт этого лишайника можно использовать при производстве водки - его вводят в сорокаградусную водно-этанольную смесь в соотношении от 1:150 до 1:200. Этот метод уже успешно опробован на крысах. Однако речь пока идет только о лабораторных исследованиях.

«От лабораторного образца до чего-то серьезного - большой путь. Постепенно, если у нас объемы переработки того же ягеля будут больше, наверное, начнем разговор с производителями вино-водочной продукции. Возможно, им будет это интересно», - отметил Баранов.

Он добавил, что, несмотря на все, беспохмельной водки все же не бывает: прием алкоголя в любом случае вызывает отравление организма. Однако в связи с тем, что люди все равно употребляют спиртное, специалисты продолжают разработку компонентов, уменьшающих токсичность алкоголя.

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