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В полиции раскрыли основные методы «работы» киберпреступников

Ян Брацкий
10:38 19.12.2021
Современные кибермошенники пользуются доверчивостью своих жертв, звонят им от имени сотрудников службы безопасности крупных банков и даже используют гипноз.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Schluesseldienst, Pixabay
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В России зафиксированы 500 тысяч киберпреступлений в уходящем году. Дистанционное воровство, хищение денег и личной информации набирает силу, отмечают специалисты.

Во многом это связано с тем, что различные области жизни сегодня активно оцифровываются. Банки и страховые компании все чаще используют электронный документооборот, что значительно упрощает жизнь клиентам и провоцирует активность сетевых злоумышленников. Противостояние полиции с киберпреступниками ведущий Юрий Подкопаев обсудил в эфире программы «Новости недели» с заместителем начальника Следственного управления МВД РФ Данилом Филипповым.

«Если делать все очень быстро, сообщить в банк, заблокировать деньги на счету, то можно спасти их. Но статистика такова, что если вы сами перевели деньги злоумышленнику, то через 10 минут их уже нет на его счету. Они переходят по цепочке, которая может достигать до 40 счетов, после чего деньги обналичиваются», - рассказал Филиппов.

Несмотря на оперативность хакеров, полицейским удается возвращать похищенное. Сегодня в каждом РОВД или ГУВД созданы киберотделы, сотрудники которых занимаются расследованием данным преступлений.  

«Мы идем по цепочке счетов, чтобы на каком-то этапе заблокировать движение денежных средств. Сложность в том, что предлагаемые банками современные инструменты позволяют переводить деньги со счета на счет в считанные минуты. Пока мы идем в полицию писать заявление, денег на счетах уже нет», - добавил Филиппов.

Тактика у мошенников почти всегда одна. Так называемые методы социальной инженерии работают безотказно. Злоумышленники просто втираются в доверие к своим будущим жертвам, звонят от имени сотрудников банка. Крупнейшей киберкражей в этом году стало хищение 25 миллионов рублей.

«Самый традиционный сценарий. Позвонили клиенту банка якобы из службы безопасности и сообщили, что его счета в опасности. Клиента попросили срочно перевести все средства на безопасный счет, что он и сделал» - констатировал заместитель начальника Следственного управления МВД РФ.

Возможно потерявший столь крупную сумму стал жертвой участников сетевой пирамиды, организаторов и сотрудников которой ранее задержали силовики.

«Суть состояла в том, что люди вкладывали деньги под баснословные проценты. Пострадавшие исчисляются тысячами. Сейчас их устанавливают по всей стране», - отметил Данил Филиппов.

Зачастую мошенники не ограничиваются методами «забалтывания», а применяют более изощренные способы.

«Колл-центр обнаружили. В нем работали молодые люди, которые звонили и предлагали кредитные услуги банков и под предлогом оформления договоров вынуждали людей платить деньги. Экспертизы показали, что в ходе звонков и выстраивании диалога, кибермошенники использовали методы гипноза», - рассказал собеседник «Звезды».

Ранее президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой оценил инициативу Центробанка по выплате компенсации россиянам, пострадавшим от действий мошенников. На данный момент неизвестно, как именно будет работать такая система, отметил Косой. По его словам, существуют две основные схемы, по которым действуют мошенники. Первая подразумевает, что жертва самостоятельно переводит злоумышленникам деньги, вторая - похищение платежной информации.

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