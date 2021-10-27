Мошенники научились подделывать голоса и выманивать деньги с помощью «дипфейков»

В России набирает обороты новый вид мошенничества - киберпреступники научились выманивать деньги, подделывая голоса близких родственников потенциальных объектов их атаки. Для этого они используют специальную компьютерную технологию, которая синтезирует речь. И «клонированный» голос становится очень похож на голос конкретного человека.

Телефонные обманщики по-прежнему могут представиться кем угодно - банковскими работниками, полицейскими, медиками или родственниками, лишь бы выманить деньги у «клиента». Однако теперь они разыгрывают не просто спектакль, а ищут к каждому конкретному человеку индивидуальный подход. Жертвой может стать каждый, у кого есть смартфон, а прежде чем позвонить объекту «развода», эти нечестные на руку «наперсточники» уже заранее знают о нем все личную информацию: рабочую должность, круг друзей, близких, последние вызовы. После этого в работу запускают нейросеть, чтобы подделать голос человека. Эту новинку назвали «дипфейк».

Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась, что ее «развели как первоклассницу». Она лишилась 10 тысяч рублей, хотя пытались обмануть ее на все 30. Столько якобы стоило спасение друга девушки от лишения прав за езду нетрезвым. Прежде чем позвонить, мошенник многое выяснил о жертве. И когда звонил с неизвестного ей номера, та не сомневалась, что разговаривает по телефону с близким ей человеком. Якобы он просто поменял номер и теперь ему нужно помочь, поскольку с него требует взятку ГИБДД. Девушка, как под гипнозом, выполнила все указания для перевода на незнакомый номер и только после бросилась в банк, однако платеж мошеннику уже был произведен.

Образец голоса мошенники получают тем же способом, каким выманивают средства. Они звонят тому, чей голос будет взят за образец, представляясь сотрудниками банка. А подробности о жизни якобы попавшего в аварию друга узнают из соцсетей. Эти нечистые на руку люди смотрят не просто профили в сетях «ВКонтакте» и Facebook, они следят за комментариями, выясняют все про хобби и увлечения. Злоумышленники запоминают все, даже фразы и слова, оставленные на просторах Интернета. И там же находят программы, которые помогают сымитировать любой голос.

Сколько точно людей уже пострадало от нового вида мошенничества, пока неизвестно. Но, по данным Центробанка, с апреля по июль у россиян было украдено более трех миллиардов рублей. Эксперты по кибербезопасности уверены: если «дипфейки» не искоренить, количество пострадавших будет расти в геометрической прогрессии, поскольку такие приложения пока не запрещены. Уже существуют и российские приложения, имитирующие голоса любых знаменитостей, которые узнаваемы априори.

«В Германии не так давно произошел случай, когда сотруднику позвонили злоумышленники, имитируя голос начальника. И он перевел 200 тысяч евро на сторонний счет», - рассказал эксперт по кибербезопасности Дмитрий Галов.

После совершенного обмана всегда можно написать заявление в полицию, однако выйти на след тех, кто это делает с помощью Интернета, пока практически невозможно. Те, кто разбирается в технологиях мошенничества, без труда подделают не только голос, но и другие личные данные. Поэтому и сложившейся судебной практики по «дипфейкам» ни в России, ни в других странах пока не существует.