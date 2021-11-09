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Человеческий фактор: эксперт рассказал о психологической работе с неофитами финансовых пирамид

Егор Левин
13:10 09.11.2021
Как заявил Герман Клименко, чаще всего мошенники воздействуют на людей заигрываниями с жадностью и алчностью, а также объявлениями о «срочности лучших мест».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Организаторы финансовых пирамид часто играют на людских слабостях. Технических способов может быть много, но главный прием, который с большей вероятностью, чем другие, поможет им завладеть вниманием, - доверие. Об этом в беседе с ведущими программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Финансовый эксперт подчеркнул, что на доверие чаще всего воздействуют заигрываниями с жадностью и алчностью. К ним же, по его словам, можно отнести и «срочность», когда потенциального «клиента» заманивают призывами об ограниченном времени, ограниченных местах для участников и тому подобными вещами.

«Недаром они (мошенники. - Прим. ред.) нанимают актрис, знаменитостей, которые рассказывают о том, о чем они на самом деле не понимают. Бесконечное количество роликов, в которых отметились ведущие журналисты, звезды, певцы, многие-многие разные люди. Я сам заинтересовался, решил посмотреть и понял, что это - очередная шляпа», - рассказал Клименко.

Он призвал никогда не заблуждаться в том, что зритель действительно первым увидел рекламу о срочности участия в пирамиде, не думать, что существует «очередь», а «кто первый прибежал - того и тапки».

«Этого, как правило, бывает достаточно, а остальное - классический маркетинг, который работает во всех компаниях», - сказал эксперт.

Говоря о том, как обычному человеку бороться с кибернетическими финансовыми пирамидами, Клименко отметил, что, к сожалению, на индивидуальном уровне это вряд ли возможно. По его словам, тут действовать можно только в масштабах возможностей Центрального банка.

«Обычно финансовая грамотность - это все же семейная история. Если мама с папой не научили, человек конечно же поведется. Вокруг нас - очень агрессивная среда. Единственный способ, который я знаю, - финансовый механизм Центрального банка. Если он отвечает за все, то совместно с МВД, ФСБ он должен закрывать эти истории. Компетенции современного обычного человека не хватит, как это ни грустно сказать», - подытожил Клименко.

Ранее управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин объяснил, как не стать жертвой финансовой пирамиды. Он отметил, что, как правило, такие люди осознают свою ошибку не сразу, поэтому еще длительное время продолжают отдавать мошенникам деньги.

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