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Эксперт оценил идею ЦБ о компенсациях для жертв мошенников

Алексей Курильченко
13:04 06.12.2021
По словам президента Центра экономики инфраструктуры, инициатива поможет простым гражданам, но может нанести ущерб мелким банкам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ALEXEY BYCHKOV, Global Look Press
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Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой прокомментировал «Звезде» инициативу Центробанка выплачивать компенсации россиянам, пострадавшим от действий мошенников. Эксперт считает идею здравой, так как проблема мошенничества является главной для платежного рынка РФ.

«Проблема мошенничества на платежном рынке на сегодняшний день является основной. Это связано с целым рядом моментов. Первый момент - значительная часть розничной торговли и услуг "ушли в онлайн". Поэтому мошенники могут получать средства с помощью, например, сайтов-зеркал. Второй момент - Россия находится на передовых позициях в мире по количеству всевозможных систем быстрых платежей. Это создает риски для клиентов, так как не все банки имеют систему блокирования подозрительных транзакций», - рассказал эксперт.

В этой ситуации инициатива о выплате компенсаций будет полезной для россиян. Но на данный момент неизвестно, как именно будет работать такая система, отметил Косой. По его словам, существуют две основные схемы, по которым действуют мошенники. Первая подразумевает, что жертва самостоятельно переводит злоумышленникам деньги, вторая - похищение платежной информации.

«Значительная часть российских граждан не может защитить себя без поддержки институциональных игроков. Центральный банк вполне может ввести систему, которая увеличит сумму выплат по мошенническим платежам. Но любые такие инициативы, как правило, "бьют" по небольшим банковским организациям. Зачастую они не обладают достаточной системой защиты от мошенников, а значит, коэффициент компенсаций у них будет выше», - отметил эксперт.

Ранее стало известно, что Центральный банк России разработал предложения по возврату средств гражданам, ставшим жертвами мошенников. Планируется ввести сумму, которую банки будут обязаны возместить в случае хищения средств.

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