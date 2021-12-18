Главный педиатр Подмосковья призвала не дарить детям сладости на Новый год

Новогодний стол должен быть разнообразным, а от сладких подарков детям лучше воздержаться. О том, как правильно питаться в праздники, рассказала главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.

По словам врача, на ее собственном столе в Новый год обязательно найдутся селедка под шубой и оливье, но будут и другие салаты. Очень важно, чтобы присутствовало разнообразие, отметила Одинаева.

В то же время детей не стоит заставлять пробовать все блюда и слишком много есть.

«Традиционно я все время родителям говорю: объем желудка - это объем кулачка, вот столько должен съесть ребенок», - пояснила Одинаева «360».

Она добавила, что на Новый год ребенку не следует дарить сладости, потому что ему сложно будет остановиться и не съесть все сразу.

«Вы никогда не заставите его съесть одну конфету, сказав, что следующую ты съешь завтра. Все равно он полподарка в течение получаса съест», - сказала педиатр.

Одинаева добавила, что среди детей и подростков сейчас часто встречаются случаи сахарного диабета. А в новогодние праздники дети поступают в больницы с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: гастритами, панкреатитами, колитами. По словам Одинаевой, это связано в целом с особенностями питания с большим количеством углеводов.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, как сделать популярные новогодние салаты - оливье, селедка под шубой, мимоза - низкокалорийными и полезными для здоровья.