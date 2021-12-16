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Селедка в полушубке: диетолог раскрыла рецепт усовершенствованного новогоднего салата

Иван Линдеманн
15:28 16.12.2021
Желающим похудеть нужно в первую очередь исключить из блюда майонез.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Wikimedia
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Калорийности популярному новогоднему салату селедка под шубой прибавляет майонез, поэтому желающим похудеть нужно в первую очередь исключить этот соус. Об этом «Звезде» рассказала диетолог Анна Белоусова.

«От селедки мы никуда не уйдем, ее мы кладем двумя тонкими слоями. Картошку мы отвариваем и обязательно натираем на терке. Морковки кладем буквально один слой. Майонез заменяем йогуртом, но не выше 5%. В него мы добавляем горчицу, чуть-чуть соли, можем добавить черный перец, можем добавить две капли соевого соуса или вустерского», - отметила врач.

Ранее эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина рассказала, что селедку под шубой не рекомендуется употреблять людям, страдающим от проблем с печенью, почками и ЖКТ. По словам диетолога, данное блюдо содержит большое количество клетчатки и сложных ингредиентов.

Накануне стало известно, как из традиционного оливье сделать низкокалорийный.

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