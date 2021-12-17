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Врач поделилась рецептом диетического салата «Мимоза»

Светлана Иванова
16:30 17.12.2021
Специалист посоветовала положить в блюдо больше рыбы, отдавая предпочтение продукту в собственном соку, а не в масле, а также заменить майонез соусом на основе натурального йогурта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: iamcookru, Instagram
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Несколько секретов помогут сделать новогодний салат «Мимоза» менее калорийным. Тонкостями поделилась со «Звездой» врач-диетолог Анна Белоусова. Она напомнила, что классический рецепт предполагает использование консервированной рыбы, овощей, майонеза и отварных яичных желтков.

Чтобы блюдо получилось более легким, специалист посоветовала положить в него больше рыбы, отдавая предпочтение при этом продукту в собственном соку, а не в масле. Также можно заменить майонез соусом на основе натурального йогурта. Для этого в кисломолочный продукт можно добавить горчицу, немного соли, перца и две-три капли растительного масла.

Диетолог добавила, что изюминкой «Мимозы» является именно привлекательный внешний вид, поэтому можно сделать альтернативное блюдо, более вкусное.

«Мы можем взять банку лосося. Мы сливаем жидкость. Мы можем взять небольшое количество слабосоленой красной рыбы, порезать ее тоненькими ломтиками, небольшое количество копченой рыбки, той же салаки. Разложить, фальшмайонез и сверху натертый яичный желток», - поделилась врач рецептом усовершенствованного салата.

В любом случае не стоит готовить большое количество «Мимозы» на праздничный стол, резюмировала эксперт.

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