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Диетолог поделилась рецептом идеального низкокалорийного оливье

Иван Линдеманн
17:04 15.12.2021
Заправлять салат лучше всего домашним майонезом. Приготовить его просто: нужно хорошо взбить желтки, добавить одно яйцо, горчицу и немного растительного масла.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pravda Komsomolskaya, RussianLook, globallookpress
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Из традиционного оливье легко можно сделать низкокалорийный. Для этого в первую очередь нужно заменить маринованные огурцы каперсами. Об этом «Звезде» рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

«Мы заменяем колбасу в любом случае. Если совсем в кошельке пусто, то куриной грудкой, а если не очень пусто - грудкой индейки или перепелками. Мы добавляем обязательно раковые шейки. Вместо куриных яиц мы добавляем перепелиные», - сказала она.

Заправлять оливье лучше всего домашним майонезом. Приготовить его просто: нужно хорошо взбить желтки, добавить одно яйцо, горчицу и немного растительного масла. По словам диетолога, храниться такой соус будет около недели.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что за новогоднюю ночь люди съедают две-три и даже больше суточной нормы калорий. По словам специалиста, главный секрет сохранения тонкой талии - минимизировать потребление вредной пищи и выбирать вместо нее полезную.

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