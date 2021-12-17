Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Актер Максим Дрозд рассказал о состоянии своего сына

Алиса Кононенко
13:06 17.12.2021
В прошлую субботу молодой человек получил черепно-мозговую травму в драке с неизвестным.
Актер Максим Дрозд рассказал о состоянии своего сына
© Фото: drozdem, Instagram
Читайте нас на:

Сын Максима Дрозда Егор, которого жестоко избили в минувшую субботу, чувствует себя лучше. Об этом актер сообщил в своем Instagram.

«У нас пока все штатно. Головные боли меньше, чувствует себя лучше. На следующей неделе СКТ головного мозга контроль. Ночью спал хорошо. Тошноты не было. Слава богу!» - поделился с подписчиками Максим Дрозд.

Ранее стало известно, что Егора Дрозда госпитализировали в реанимацию с переломами костей свода и основания черепа после драки в баре на улице Покровка.

По словам администратора заведения, конфликт произошел на улице, когда его участники покинули бар. Девушка отметила, что неизвестный нанес Егору два сильных удара по голове.

По словам лечащего врача Егора, по результатам спиральной компьютерной томографии отрицательной динамики выявлено не было, однако сохраняются интенсивные головные боли, что соответствует срокам черепно-мозговой травмы.

Егор Дрозд является студентом Школы-студии МХАТ. На большом экране юноша дебютировал в 2019 году, когда вместе с отцом снялся в сериале «Бабочки и птицы». Максим Дрозд известен зрителям по ролям в сериале «Ликвидация», а также фильмах «Охота на Пиранью», «По законам военного времени», «Мурка» и других.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:52 В стране и мире
Видео
НАК опубликовал видео задержания сторонника ИГ* в Москве
12:26 В стране и мире
Раненный ножом в живот стоматолог умер в московской больнице
09:43 В стране и мире
Видео
Столкновение самолета с машиной для противообледенительной обработки в Шереметьево попало на видео
07:45 В стране и мире
Центральную Россию накроет «панцирем» гололедицы
11:45 Армия
В РВСН заявили, что комплекс «Авангард» почти неуязвим перед всеми системами ПРО
Популярное
Россиянам пообещали выплатить зарплату, пенсии и пособия до Нового года
Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
Видео
«Почему-то лизнула»: реставратор Эрмитажа рассказала об уникальной находке в княжеском платье
Названа распространенная ошибка при варке яиц
Врач назвала очищающий кишечник продукт
Диетолог рассказала об опасности селедки под шубой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.