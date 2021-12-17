Актер Максим Дрозд рассказал о состоянии своего сына

Сын Максима Дрозда Егор, которого жестоко избили в минувшую субботу, чувствует себя лучше. Об этом актер сообщил в своем Instagram.

«У нас пока все штатно. Головные боли меньше, чувствует себя лучше. На следующей неделе СКТ головного мозга контроль. Ночью спал хорошо. Тошноты не было. Слава богу!» - поделился с подписчиками Максим Дрозд.

Ранее стало известно, что Егора Дрозда госпитализировали в реанимацию с переломами костей свода и основания черепа после драки в баре на улице Покровка.

По словам администратора заведения, конфликт произошел на улице, когда его участники покинули бар. Девушка отметила, что неизвестный нанес Егору два сильных удара по голове.

По словам лечащего врача Егора, по результатам спиральной компьютерной томографии отрицательной динамики выявлено не было, однако сохраняются интенсивные головные боли, что соответствует срокам черепно-мозговой травмы.

Егор Дрозд является студентом Школы-студии МХАТ. На большом экране юноша дебютировал в 2019 году, когда вместе с отцом снялся в сериале «Бабочки и птицы». Максим Дрозд известен зрителям по ролям в сериале «Ликвидация», а также фильмах «Охота на Пиранью», «По законам военного времени», «Мурка» и других.