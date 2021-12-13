Стали известны подробности о состоянии избитого сына актера Дрозда

Сын актера Максима Дрозда Егор, избитый в минувшую субботу, госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии. У молодого человека диагностирован ушиб головного мозга и переломы костей основания и свода черепа.

Инцидент произошел в баре на улице Покровка. Как пишут «Известия», злоумышленник нанес Егору два сильных удара по голове. Падая молодой человек еще раз ударился головой. Информацию о госпитализации подтвердил актер Максим Дрозд в своем Instagram.

Егор Дрозд является студентом Школы-студии МХАТ. На большом экране юноша дебютировал в 2019 году, когда вместе с отцом снялся в сериале «Бабочки и птицы». Максим Дрозд известен зрителям по ролям в сериале «Ликвидация», а также фильмах «Охота на пиранью», «По законам военного времени», «Мурка» и других.