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Администратор бара, рядом с которым избили сына актера Дрозда, рассказала о случившемся

Ян Брацкий
13:03 13.12.2021
Ранее стало известно, что Егор Дрозд находится в реанимации в тяжелом состоянии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: drozdem, Instagram
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Администратор бара на улице Покровка, где ранее жестоко избили сына актера Максима Дрозда Егора, рассказала «Звезде» подробности случившегося. С ее слов, конфликт произошел на улице, когда его участники покинули заведение.

«Это произошло около бара, уже когда они ушли из заведения. Я не работала в эту смену, но, насколько мне известно, его увезли на скорой помощи. Внутри бара не было ничего. Если честно, мы о драке узнали только потому, что к нам начали полицейские приходить. На следующий день звонили, спрашивали про телефон. Он потерял, как я поняла», - рассказала администратор Кристина Оскесе.

Как стало известно ранее, неизвестный нанес два сильных удара по голове молодого человека. Егора Дрозда госпитализировали в реанимацию с переломами костей свода и основания черепа. Кроме того, у юноши диагностирован сильный ушиб головного мозга.

Егор Дрозд является студентом Школы-студии МХАТ. На большом экране юноша дебютировал в 2019 году, когда вместе с отцом снялся в сериале «Бабочки и птицы». Максим Дрозд известен зрителям по ролям в сериале «Ликвидация», а также фильмах «Охота на Пиранью», «По законам военного времени», «Мурка» и других.

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