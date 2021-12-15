Врач рассказал о ходе лечения жестоко избитого сына актера Дрозда

Актер Максим Дрозд показал «Звезде» сообщения, которые он получил от лечащего врача его сына. Медик рассказал о состоянии избитого молодого человека. Как отмечается, у него нет неврологических выпадений, сознание ясное, однако сохраняются интенсивные головные боли, что соответствует срокам черепно-мозговой травмы.

«Максим, поверьте, у нас все возможные методы обследования в больнице (5 МРТ-аппаратов и 4 компьютерных томографа). Но при черепно-мозговой травме надо делать именно СКТ! У МРТ свои показания. Позвольте нам заниматься своей работой», - пишет врач актеру.

Впоследствии медик сообщил мужчине, что по результатам спиральной компьютерной томографии отрицательной динамики выявлено не было. В настоящий момент молодого человека продолжают лечить «консервативно», отметил врач.

«Меня на данный момент волнует физическое самочувствие сына. Он в хороших врачебных руках, положительная динамика. Верим, надеемся и молимся. Врачи склонны думать, что молодой организм справится», - добавил актер.

Как стало известно ранее, неизвестный нанес два сильных удара по голове молодого человека. Егора Дрозда госпитализировали в реанимацию с переломами костей свода и основания черепа. Кроме того, у юноши диагностирован сильный ушиб головного мозга.

Егор Дрозд является студентом Школы-студии МХАТ. На большом экране юноша дебютировал в 2019 году, когда вместе с отцом снялся в сериале «Бабочки и птицы». Максим Дрозд известен зрителям по ролям в сериале «Ликвидация», а также фильмах «Охота на Пиранью», «По законам военного времени», «Мурка» и других.