СК заподозрил «золотую судью» Хахалеву в хищении более 1 млн рублей

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, которая отсутствовала на рабочем месте 127 дней, похитила 1 миллион 195 тысяч рублей. Об этом заявил представитель Следственного комитета на заседании Высшей квалификационной коллегии судей.

«При этом она обманывала сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, а позднее сама расписывалась в них», - сказал Михаил Спиваков.

Из-за этого в Высшую квалификационную коллегию судей с целью возбудить уголовное дело против Хахалевой обратился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. ВККС дала согласие.

Напомним, что в 2017 году вокруг Хахалевой разгорелся скандал. По некоторым данным, она потратила на свадьбу дочери два миллиона долларов. Женщина объяснила, что деньги ей дал муж-бизнесмен. После этого Хахалеву прозвали «золотой судьей». А летом 2020 года она была лишена статуса судьи Краснодарского краевого суда за многочисленные прогулы.