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«Золотая судья» Хахалева покинула Россию

Светлана Иванова
16:02 15.12.2021
Женщину могут обвинить в мошенничестве и служебном подлоге.
«Золотая судья» Хахалева покинула Россию
© Фото: id311080255, Вконтакте
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Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева вылетела из России в Ереван 8 декабря. Об этом стало известно на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). В ходе мероприятия прорабатывался вопрос о возможном возбуждении уголовного дела в отношении Хахалевой.

«По информации, полученной представителем Следственного комитета от ФСБ, Хахалева 8 декабря вылетела в Ереван, сведений о ее возвращении в Россию нет», - цитирует РИА Новости секретаря ВККС.

Хахалеву могут обвинить в мошенничестве и служебном подлоге. Как заявил представитель СК на заседании Высшей квалификационной коллегии судей Михаил Спиваков, судья похитила более одного миллиона рублей.

«Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 рабочих дней. При этом она обманывала сотрудников, заполнявших табеля учета рабочего времени, а позднее сама расписывалась в них», - сказал Спиваков.

По его словам, всего она незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей.

Женщина прославилась после роскошной свадьбы дочери четыре года назад. Летом 2017 года в Сети появилась видеозапись с торжества, на котором молодых поздравляли звезды эстрады. По примерным подсчетам журналистов, торжество обошлось в два миллиона долларов. По словам Хахалевой, свадьбу оплатил отец невесты – крупный бизнесмен.

В 2020 году женщину отчислили из штата судей Краснодарского краевого суда за прогулы.

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