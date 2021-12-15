Коллегия разрешила возбудить дело против «золотой судьи» Хахалевой

Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела против бывшей «золотой судьи» Елены Хахалевой. Женщину подозревают в мошенничестве и служебном подлоге.

О том, что ВККС разрешила завести дело, сообщает РИА Новости. Также, по данным агентства, на заседании стало известно, что Хахалева 8 декабря вылетела в Ереван, сведений о ее возвращении в Россию нет.

В Высшую квалификационную коллегию судей с целью возбудить уголовное дело обратился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В СК считают, что Хахалева могла похитить более одного миллиона рублей. По версии следствия, будучи судьей, женщина не появлялась на работе 127 дней. Она, как считают в СК, обманывала сотрудников, которые заполняли табели учета рабочего времени. В результате Хахалева незаконно заработала 1 миллион 195 тысяч рублей.

Прозвище «золотая» женщина получила несколько лет назад. Это произошло после свадьбы ее дочери. По слухам, Хахалева тогда потратила около двух миллионов долларов. Позднее она заявила, что деньги на празднование ей дал бывший муж-бизнесмен.