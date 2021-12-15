Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Знакомый рассказал о семье подозреваемого в подрыве серпуховского гимназиста

Ян Брацкий
12:28 15.12.2021
Инцидент произошел 13 декабря, когда молодой человек проник на территорию женского монастыря.
Знакомый рассказал о семье подозреваемого в подрыве серпуховского гимназиста
© Фото: Татьяна Панкратова, РИА Новости
Читайте нас на:

Молодой человек, подозреваемый в самоподрыве на крыльце гимназии при Серпуховском женском монастыре, воспитывался в неполной семье. Об этом «Звезде» рассказал одноклассник отца юноши. С его слов, мальчик не испытывал дефицита внимания со стороны родителя.

«Он всю жизнь был адекватным и хорошим человеком. За все годы, что я его знаю, даже близко не было противозаконных поступков. На мой взгляд, он хороший отец и сделал все, чтобы вырастить хорошего сына», - рассказал одноклассник отца юноши.

Как сказал мужчина, в доме, где проживали отец с сыном, имелось оружие. Оно хранилось по всем правилам, и доступа к арсеналу у воспитанника не было.

«Считаю его увлечение оружием нормальным для мужчины. Тем более его арсенал в основном состоял из пневматики. Никаких проблем с законом из-за оружия у него не было. Сын вообще не пользовался оружием, оно хранилось в соответствии с законом, и у него не было к нему доступа», - добавил мужчина.

О роли матери в судьбе молодого человека, подозреваемого в совершении подрыва, одноклассник отца осведомлен мало.

«Я знаю, что они расстались, я давно не видел его мать и не знаю, какое участие в воспитании сына она принимала. По многочисленным фотографиям отца с сыном в социальных сетях видно, что они проводили достаточное количество времени вместе», - отметил он.

Ранее отец выпускника православной гимназии, который подозревается во взрыве на территории монастыря в подмосковном Серпухове, принес свои извинения пострадавшим из-за поступка сына. Мужчина признался, что очень тяжело переживает произошедшее, принимает лекарства и пытается прийти в себя после того, что случилось.

В минувший понедельник молодой человек проник на территорию женского монастыря, после чего произошло срабатывание самодельного взрывного устройства. СМИ сообщали, что бывший гимназист планировал нападение во время утренней молитвы, но взрывное устройство сработало на входе.

По последним данным, в результате происшествия пострадали двенадцать человек. Подозреваемому в организации взрыва была назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:24 В стране и мире
Видео
Путин назвал отношения России и Китая настоящим образцом в XXI веке
10:46 В стране и мире
Роспотребнадзор оценил риск проникновения неизвестной болезни из Южного Судана в РФ
10:37 В стране и мире
Видео
Подозреваемая в хищении почти 23 миллионов рублей кассир рассказала, куда дела деньги
10:15 В стране и мире
Видео
Помощник госсекретаря США Донфрид покинула МИД России
08:17 В стране и мире
Нарышкин раскрыл детали переговоров с главой ЦРУ Бернсом
Популярное
Мясников перечислил главные причины заложенности носа
Видео
Названы победители финала армейского КВН
Диетолог назвала лучший напиток для профилактики рака и диабета
Видео
Хлебникова впервые после госпитализации рассказала о своем состоянии
Видео
«Вы погорячились»: Путин пошутил про «популярную» у автомобилистов услугу
Нутрициолог доступный продукт с уникальным противовирусным действием
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.