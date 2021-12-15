Знакомый рассказал о семье подозреваемого в подрыве серпуховского гимназиста

Молодой человек, подозреваемый в самоподрыве на крыльце гимназии при Серпуховском женском монастыре, воспитывался в неполной семье. Об этом «Звезде» рассказал одноклассник отца юноши. С его слов, мальчик не испытывал дефицита внимания со стороны родителя.

«Он всю жизнь был адекватным и хорошим человеком. За все годы, что я его знаю, даже близко не было противозаконных поступков. На мой взгляд, он хороший отец и сделал все, чтобы вырастить хорошего сына», - рассказал одноклассник отца юноши.

Как сказал мужчина, в доме, где проживали отец с сыном, имелось оружие. Оно хранилось по всем правилам, и доступа к арсеналу у воспитанника не было.

«Считаю его увлечение оружием нормальным для мужчины. Тем более его арсенал в основном состоял из пневматики. Никаких проблем с законом из-за оружия у него не было. Сын вообще не пользовался оружием, оно хранилось в соответствии с законом, и у него не было к нему доступа», - добавил мужчина.

О роли матери в судьбе молодого человека, подозреваемого в совершении подрыва, одноклассник отца осведомлен мало.

«Я знаю, что они расстались, я давно не видел его мать и не знаю, какое участие в воспитании сына она принимала. По многочисленным фотографиям отца с сыном в социальных сетях видно, что они проводили достаточное количество времени вместе», - отметил он.

Ранее отец выпускника православной гимназии, который подозревается во взрыве на территории монастыря в подмосковном Серпухове, принес свои извинения пострадавшим из-за поступка сына. Мужчина признался, что очень тяжело переживает произошедшее, принимает лекарства и пытается прийти в себя после того, что случилось.

В минувший понедельник молодой человек проник на территорию женского монастыря, после чего произошло срабатывание самодельного взрывного устройства. СМИ сообщали, что бывший гимназист планировал нападение во время утренней молитвы, но взрывное устройство сработало на входе.

По последним данным, в результате происшествия пострадали двенадцать человек. Подозреваемому в организации взрыва была назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.