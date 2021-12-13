Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Серпухове детей

Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник рассказала «Звезде» о состоянии детей, пострадавших при взрыве в женском монастыре в Серпухове.

«Нас предупредили о том, что будет поступление детей. Поэтому, естественно, в приемном покое были врачи-травматологи, врачи-реаниматологи, врачи-нейрохирурги и врачи ожогового центра. Потому что в общем-то мы не знали, какую травму получили дети при этом действии», - объяснила медик.

Как выяснилось впоследствии, поступившие дети нуждались в помощи травматологов и нейрохирургов. У пострадавших оперативно были взяты все необходимые анализы, их осмотрели специалисты. Были проведены такие исследования, как рентген, УЗИ при необходимости.

«На данный момент дети находятся в отделении. Трое деток находятся в нейрохирургическом отделении, и один ребенок находится в отделении травматологии и ортопедии. Состояние трех детей оно, скажем так, ближе к удовлетворительному... У них нет царапин и ран, но у них есть в той или иной степени оглушение, которое произошло во время взрыва», - сказала Мельник.

Врач добавила, что один ребенок, который находится в отделении травматологии, сейчас в состоянии средней тяжести. По ее словам, поступившие дети не нуждаются в реанимационной помощи, у них благоприятный прогноз.

Ранее утверждалось, что 18-летний молодой человек проник на территорию женского монастыря, после чего произошло срабатывание самодельного взрывного устройства. СМИ сообщали, что бывший гимназист планировал нападение во время утренней молитвы, но взрывное устройство сработало на входе.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали более десяти человек. Подозреваемому в организации взрыва была назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, сообщили ранее в Следственном комитете.